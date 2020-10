Germania: Covid, piano di Merkel per “freno breve e netto” ai contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori limiti ai contatti personali, chiusura di ristoranti e bar, stop a eventi pubblici, sport e attività del tempo libero, regole anticontagio valide su scala nazionale. Sarebbe questo il piano della cancelliera tedesca, Angela Merkel, per porre un “freno breve e netto” all'esplosione della pandemia di coronavirus in corso in Germania. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma oggi di aver appreso da fonti del governo federale, alla vigilia della videoconferenza che Merkel avrà domani, 28 ottobre, con i primi ministri dei Laender. I colloqui serviranno a valutare la situazione della pandemia in Germania e l'efficacia delle misure anticontagio fin qui adottate, per cui Merkel non ha nascosto la propria insoddisfazione. È, quindi, altamente probabile che la cancelliera e i capi di governo dei Laender concordino nuove e più severe restrizioni, seppure meno rigide della serrata nazionale attuata nella scorsa primavera. Secondo le fonti di “Handelsblatt”, l'inasprimento delle disposizioni anticontagio è “l'unico modo per evitare una serrata nazionale”, che avrebbe “effetti disastrosi sull'economia”. Pertanto, è necessario “agire con forza su gastronomia ed eventi”. Inoltre, è “ancora più importante” che governo federale e Laender inviino “un messaggio unitario sulla riduzione dei contatti in privato”. (Geb)