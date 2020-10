Regno Unito: azionisti di Rolls Royce approvano emissione nuovi diritti di volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli azionisti di maggioranza dell'azienda britannica Rolls-Royce hanno approvato in data odierna l'emissione di 2 miliardi di sterline di diritti per il costruttore di motori aeronautici, diritti che le compagnie aeree solitamente corrispondono a Rolls Royce in base al numero di ore in cui i suoi motori vengono utilizzati in volo. La misura andrà a sostenere le finanze dell'azienda dopo che la pandemia ha bloccato il traffico aereo e aumenterà la liquidità totale del gruppo di 5 miliardi di sterline (oltre 5,5 miliardi di euro), sbloccando ulteriori opzioni di debito. Nell'annunciare il piano di emissione dei diritti di volo all'inizio di ottobre, l'amministratore delegato di Rolls Royce, Warren East, ha affermato che la disponibilità di nuovi fondi da parte degli azionisti e di debito extra avrebbe tolto "qualsiasi questione di liquidità dal tavolo durante questa crisi". Il piano sarebbe stato approvato dal 99,5 per cento degli azionisti, facendo salire il valore azionario del titolo del 75 per cento dal 30 settembre, il giorno prima dell'annuncio dell'aumento di capitale. Nel complesso, quest'anno le azioni della casa automobilistica hanno perso due terzi del loro valore, nonostante gli investitori stiano sostenendo il piano di Warren East per aiutare l'azienda a superare le difficoltà derivanti dalla pandemia, il quale consiste nel taglio dei costi per un totale di 1,3 miliardi di sterline e di 9 mila posti di lavoro e la chiusura di impianti di produzione per adeguarsi alla minore domanda da parte dei clienti delle compagnie aeree che volano con motori Rolls Royce su Boeing 787 e Airbus 350. (Rel)