Covid: Brusaferro (Iss), epidemia corre significativamente in Paesi accanto a noi

- Guardando ai Paesi dell’Unione europea "viene mostrato un quadro in cui l’epidemia corre significativamente in molti Paesi che ci sono vicini". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso di una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. "E' una situazione con una rapida diffusione del virus in tutta Europa", ha aggiunto ricordando che "oggi siamo in una situazione diversa da marzo perché oggi ci sono altri Paesi intorno a noi che fanno da battistrada e che noi guardiamo con attenzione. A marzo altri Paesi hanno imparato da noi ed oggi guardando a questi Paesi possiamo capire dove sta andando l’epidemia". (Rin)