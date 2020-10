Scuola: Lombardi (M5s), su Dad Regione Lazio eviti scaricabarile su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberta Lombardi, capogruppo M5s al Consiglio regionale del Lazio, chiede che la Regione Lazio sul tema scuola eviti di fare da scaricabarile sul governo. "Non è possibile che l'assessore all'Istruzione Claudio Di Berardino prima dica che la Regione sulla didattica a distanza è stata proattiva per poi affermare che la materia non è di competenza regionale ma del ministero del'Istruzione - spiega Lombardi in una nota -. Delle due l'una: la Regione Lazio è allora intervenuta proattivamente o no sulle scuole? È assurdo che a oggi la giunta non sia ancora riuscita a fornire i dati sulla mappatura dei fabbisogni delle scuole del Lazio, da noi sollecitati già lo scorso 14 maggio, proprio in vista dell'anno scolastico 2020-2021 ormai avviato, nell'ambito del consiglio regionale straordinario sull'emergenza Covid-19. Dalla pandemia sono passati circa sette mesi e nulla è stato fatto. Non ci sono più scuse e, soprattutto alla luce dell'allarme lanciato oggi in commissione dal garante dell'Infanzia, secondo cui il diritto allo studio in presenza, tra quarantene e Dpcm, non può essere garantito a migliaia di giovani del Lazio, è ancora più irresponsabile - conclude - da parte della giunta provare a fare scaricabarile sul governo nazionale, a fronte degli impegni assunti mesi fa pubblicamente in Aula alla Pisana". (Com)