Nagorno-Karabakh: McDonald's Azerbaigian sostiene azioni Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale di McDonald's in Azerbaigian ha sostenuto le azioni militari in Nagorno-Karabakh. "Che la nostra bandiera sventoli su tutte le terre native dell'Azerbaigian!", si legge in un post della società su Instagram con una foto che mostra una bandiera azera sullo sfondo delle vedute del Karabakh. Sullo sfondo alla foto si legge: "Il Karabakh è Azerbaigian". La filiale locale di Burger King ha rilasciato una dichiarazione simile all'inizio di questo mese. (Rum)