© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso di una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia, ha chiarito che l’incidenza dei contagi "è aumentata in tutte le Regioni, anche se in modo diverso. Anche Rpiccole hanno tassi di incidenza molto elevati" e questo vuol dire "che il virus circola". (Rin)