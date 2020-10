© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Fontana non ha avuto tempo di incontrarci, noi ci riuniremo venerdì per decidere altre forme di lotta". Lo ha detto il presidente della Fiva Confcommercio Giacomo Errico uscendo da Palazzo Lombardia dopo il flash mob organizzato dagli ambulanti per protestare contro le restrizioni anti-Covid ai lavoratori del settore. (Rem)