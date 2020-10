Imprese: Mediobanca, nel trimestre utile netto di 200,1 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca ha chiuso il primo trimestre dell’esercizio con un utile netto di 200,1 milioni, in decisa crescita rispetto agli ultimi due trimestri (rispettivamente 84,6 e 48,2 milioni) e con un calo del 26,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando era stato registrato un utile di 270,6 milioni. Stando al comunicato stampa diffuso al termine del consiglio di amministrazione odierno, riunitosi sotto la presidenza di Renato Pagliaro per approvare i risultati di esercizio e consolidati al 30 settembre 2020, il risultato è da imputare esclusivamente per il minor apporto da parte di Assicurazioni Generali (45 milioni contro 135,5 milioni lo scorso anno e 54,8 milioni nell’ultimo trimestre) impattato da componenti non ricorrenti. Il Rote, prosegue la nota, si è attestato al nove per cento poggiando su una base di capitale ai massimi livelli storici (Cet1 al 16,2 per cento, phase in). (Com)