Lavoro: Tridico (Inps), su settore spettacolo legislatore trovi giusto equilibrio

- Il numero medio di giornate retribuite nell'ambito dei lavoratori dello spettacolo "è di circa 100". Lo ha spiegato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in audizione sul welfare dei lavoratori dello spettacolo presso la commissione Istruzione del Senato. Tridico ha quindi suggerito al legislatore una ipotesi di "modifica normativa per gli artisti" poiché nel loro caso spesso non riescono ad avere "i requisiti per raggiungere le 120 giornate lavorative". Il presidente Inps ha infatti spiegato che "fino 1996 la soglia era fissata in 60 giornate lavorative". Occorre "trovare il giusto equilibrio tra il requisito del '96 e quello odierno" tenendo anche presente, ha chiarito Tridico, la "necessità di portare a pensione" le persone. (Rin)