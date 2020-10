Omofobia: M5s, a breve voto su pregiudiziali, provvedimento presidio di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia evidenziano che "in attesa che arrivi il decreto Ristori, nonostante le difficoltà, i lavori del Parlamento non si fermano e proseguono in base al calendario stabilito. L'iter per la legge contro la transomofobia parte nel pomeriggio, in Aula, con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il provvedimento, grazie anche a un pacchetto di emendamenti proposti dai gruppi di maggioranza", continuano i parlamentari in una nota, "rappresenterà un argine molto importante a tanti fenomeni discriminatori - compresi quelli nei confronti dei disabili - dei quali, purtroppo, sono tutt'ora piene le cronache dei giornali". Gli esponenti del M5s aggiungono: "In commissione abbiamo lavorato a lungo e con impegno, raccogliendo i contributi positivi di tutti, e siamo certi che il testo che ci accingiamo a votare risponda a tutti i criteri di legittimità costituzionale. Si tratta - concludono i deputati - di una norma attesa da tanto tempo, necessaria e che darà finalmente al Paese un ulteriore presidio di civiltà contro la discriminazione".(Com)