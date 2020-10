Covid: nel Lazio su più casi testati -32 per cento tasso contagi rispetto a media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dati elaborati dalla Protezione civile hanno fatto emergere elementi significativi delle misure di contenimento messe in campo dalla Regione Lazio, in particolare: il Lazio ha il 64 per cento dei casi testati in rapporto alla popolazione in più rispetto alla media italiana; il tasso di contagio è del 32 per cento inferiore al dato medio nazionale e il 62 per cento dei casi scoperti grazie all'attività di contact tracing, il doppio della media nazionale. Il Lazio ha processato in media oltre sedicimila tamponi al giorno nel mese di ottobre. Si legge sul portale Salute Lazio. (Rer)