Imprese: Mediobanca, ripristinata politica distribuzione, attività commerciale in ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto ancora incerto, alla luce dell’ampia dotazione patrimoniale, è stata ripristinata una politica di distribuzione per l’esercizio 2020/2021, soggetta alla decisione Bce, con l’introduzione di un dividend pay-out pari al 70 per cento (in crescita rispetto al 50 per cento dell’esercizio 18/19). Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine della riunione odierna del Cda, che ha approvato approvare i risultati di esercizio e consolidati al 30 settembre 2020. Nel dettaglio, prosegue la nota, l’attività commerciale è in continua ripresa in uno scenario che rimane tuttavia incerto: l’erogato del credito al consumo, dopo aver toccato il minimo del 15 per cento del valore precedente la pandemia durante la serrata della scorsa primavera, è ora risalito al 75 per cento con circa 1,5 miliardi di nuovi finanziamenti. Prosegue l’andamento solido dei mutui con circa 0,4 miliardi erogati, pressoché allineati alle medie storiche ma ancora in calo rispetto al picco storico registrato nella seconda parte del 2019. Il segmento Corporate, prosegue la nota, vede la completa normalizzazione delle linee di credito Rcf ed un erogato di 0,9 miliardi concentrato su posizioni investment grade, con un ricorso contenuto alle garanzie pubbliche (circa 170 milioni). Si conferma solido l’andamento del Wealth management con una raccolta netta di circa 0,9 ,iliardi nel segmento Affluent e private. (Com)