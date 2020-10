Lavoro: Trudico (Inps), vulnus su autonomi spettacolo, bonus ammortizzatore ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha evidenziato il vulnus che colpisce in particolare i lavoratori autonomi del settore dello spettacolo nell'"ottenere prestazioni come gli assegni familiari, ma anche la Naspi". Nel corso dell'audizione sul welfare dei lavoratori dello spettacolo presso la commissione Istruzione del Senato, Tridico ha osservato che "nel nostro ordinamento non è previsto un ammortizzatore per i lavoratori autonomi" e che dunque "l'Inps ha creato eccezionalmente un ammortizzare ad hoc, cioè il bonus". (Rin)