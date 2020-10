Milano: Sala, sbagliato sospendere Area C, tema strumentalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospendere Area C "è sbagliato" secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Non possiamo continuare con questa semplificazione! Se uno va in centro per lavorare, dove mette la macchina? Se ci deve andare per altro, resti a casa", ha detto Sala ospite di Dataroom di Milena Gabanelli. Sospendendo il pagamento di Area C "ho il sospetto che incentiviamo di più la gente a venire in centro. Il che è un problema", ha proseguito il sindaco, respingendo le accuse di chi sostiene che l'amministrazione voglia mantenere attiva la Ztl per non far perdere al Comune il pagamento dell'entrata. "È un problema che viene strumentalizzato. (Area C, ndr) è una delle centinaia di questioni su cui si ha a che fare poi con il bilancio".(Rem)