Sardegna: Guardia di Finanza di Cagliari smaschera truffa ai danni di un pensionato (2)

- L'esame della documentazione acquisita agli atti dell'indagine ha permesso di accertare l'effettuazione di un bonifico di 60mila euro effettuato dal pensionato nei confronti del consulente con la causale di garanzia per il contratto di finanziamento, cui hanno poi fatto seguito, da parte del truffatore, bonifici vero l'estero con causali generiche riguardanti consulenze in ambito immobiliare, al fine di esportare illegalmente i capitali anticipati dal pensionato. Il consulente è quindi stato denunciato per aver indotto in errore il pensionato, in modo tale da non restituire i fondi dallo stesso anticipati, con l'aggravante, secondo la ricostruzione dei Finanzieri di aver realizzato la truffa con l'abuso di una prestazione d'opera professionale. (Rsc)