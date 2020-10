Covid: Forza Italia, servono pace fiscale e moratoria scadenze fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia, in un'interrogazione a risposta immediata in commissione Finanze a Montecitorio, invita il governo a prevedere "nella prossima manovra di bilancio 'una moratoria delle scadenze fiscali al prossimo anno e la realizzazione di una vera pace fiscale, come peraltro da sempre proposto dal gruppo Forza Italia specie in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo a causa della recrudescenza del fenomeno del coronavirus'". Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, primo firmatario dell'atto ispettivo, evidenzia che "eventi straordinari impongono scelte coraggiose e anch'esse di carattere straordinario. Di fronte a una situazione generalizzata di disaggio sociale ed economico il governo ha il dovere di rendere meno gravoso per i contribuenti il loro rapporto con lo Stato", continua il parlamentare, "avviando un percorso virtuoso di 'pacificazione' che possa permettere a tutti di poter respirare e guardare al futuro con meno patemi d'animo". (Rin)