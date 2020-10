Casa: Corrotti (Lega Lazio), su Ater giunta regionale supera ogni limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laura Corrotti, consigliera della Lega alla Regione Lazio, ritiene che "sull’edilizia residenziale pubblica la giunta regionale" abbia "ormai superato ogni limite. Non si fa nemmeno più in tempo a denunciare un misfatto che subito ne fanno un altro - spiega Corrotti in una nota -. Non solo si impedisce all’opposizione di esercitare il proprio ruolo di controllo non procedendo alla nomina del Cda e lasciando da anni l’azienda in mano ad un commissario nominato da Zingaretti. Non solo si sono approvate leggi per destinare gli alloggi ad occupanti senza titoli e per sistemare scomode situazioni di illegalità diffusa su Roma come gli sgomberi. Adesso l’assessore Valeriani - sottolinea - ci viene a raccontare che l’Ater farà un bando per affidare parte del verde pubblico di proprietà ad alcune associazioni. Questo dopo aver smantellato la legge bipartisan sull’affidamento del verde pubblico ai comitati di quartiere e alle associazioni dei volontari. È da quasi un anno che in consiglio regionale aspettiamo il regolamento di attuazione della legge sui beni comuni ma la giunta ancora non ha prodotto nulla. E invece cosa fa? In modo del tutto illegittimo, con un atto del segretario generale della Regione Lazio, affida al commissario dell’Ater di Roma un patto sperimentale per aggirare quanto previsto dalla legge? Faccia pure - conclude -, ma visto che da mesi invochiamo invano il rispetto delle regole senza essere ascoltati, stavolta ci rivolgeremo all’Anac e alla Corte dei conti per avere giustizia". (Com)