Imprese: Mediobanca, al 30 settembre ricavi e commissioni in aumento

- Mediobanca ha chiuso il suo primo trimestre di esercizio con ricavi pari a 626 milioni, con un incremento pari a tre punti percentuali su base trimestrale. Stando al comunicato stampa diramato al termine del Cda odierno, che ha approvato i risultati di esercizio e consolidati al 30 settembre 2020, il margine di interesse e le commissioni hanno subito un aumento pari rispettivamente a nove e sei punti percentuali. Nello specifico, il primo si mantiene sui livelli dello scorso anno, attestandosi a 357,1 milioni con un calo dello 0,6 per cento malgrado l’atteso minor apporto del Consumer (in calo del 3,9 per cento), che sconta gli effetti del calo di erogato del periodo di serrata sui volumi medi. Le commissioni, prosegue la nota, si attestano a 189,1 milioni registrando il dato migliore degli ultimi tre esercizi, a dimostrazione della validità del modello di business diversificato: l’ottima relazione con la clientela corporate ha consentito di beneficiare della ripresa dei mercati di M&A e capital market facendo registrare commissioni per 77,7 milioni (con un incremento del 68 per cento rispetto alla media degli ultimi due esercizi) con apporto equilibrato di tutti i prodotti. (Com)