Covid: Bulgaria, record di contagi nelle ultime 24 ore con 2.243 nuovi casi

- La Bulgaria ha registrato nelle ultime 24 ore un totale di 2.243 nuovi contagi da coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la cifra è la più alta registrata nell'arco di 24 ore dall'inizio della pandemia. I casi positivi sono stati il 29,29 per cento su di un totale di 7.659 test eseguiti, segnando anche in questo caso un record nella percentuale fra test effettuati e casi positivi rintracciati. Il numero più alto di nuovi contagi da Covid-19 è stato segnalato a Sofia, con 913 casi, seguita da Plovdiv con 209 casi. Anche il numero di persone ricoverate è aumentato, arrivando a 2.130 pazienti di cui 149 in terapia intensiva. Un altro record è stato registrato nel numero dei decessi, 42 nelle ultime 24 ore. (Seb)