Imprese: Mediobanca, al 30 settembre costi amministrativi in lieve aumento

- Mediobanca ha chiuso il primo trimestre di esercizio con costi amministrativi in lieve aumento, attestatisi a 288 milioni con un incremento di 1,9 punti percentuali rispetto allo scorso anno ma una flessione di 3,4 rispetto all’ultimo trimestre. Stando ai risultati di esercizio e consolidati al 30 settembre 2020 approvati oggi dal Cda, la crescita è per gran parte imputabile al Cib e riflette un maggior accantonamento della componente variabile della retribuzione in linea con l’andamento dei ricavi. Le altre divisioni (Wealth management e Consumer con aumenti di 1,3 e 3,6 punti percentuali), prosegue la nota, scontano principalmente la crescita della forza commerciale e, nel caso di Compass, maggiori spese di recupero sui crediti per la gestione delle moratorie. Il contributo delle Holding functions è invece in calo del 3,9 per cento da 38,2 a 36,7 milioni. Nel trimestre si registrano poi costi Covid per poco meno di un milione, di cui due terzi relativi ad interventi di sanificazione e sicurezza con residuo equamente suddiviso tra nuove dotazioni informatiche e interventi sui processi organizzativi straordinari (moratorie e servizio clienti). (Com)