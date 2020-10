Speciale infrastrutture: Kazakhstan, il governo vieta alle compagnie aeree di imbarcare passeggeri senza test Covid effettuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kazakistan, Askar Mamin, ha incaricato il ministero dell'Industria e dello Sviluppo delle infrastrutture di vietare alle compagnie aeree di imbarcare passeggeri senza risultati certificati del test per il coronavirus. Lo ha reso noto il servizio stampa del Consiglio dei ministri. Mamin ha presieduto una riunione della commissione interdipartimentale anti-Covid, dove ha notato la scarsa efficienza dei gruppi di monitoraggio nel garantire i controlli sul rispetto delle misure restrittive, il rispetto del regime di quarantena da parte dei cittadini, i requisiti sanitari da parte delle imprese e il tracciamento dei contagi. Il ministero della Salute è stato incaricato inoltre di garantire un controllo rigoroso dei requisiti sanitari ed epidemiologici, di adottare misure per ridurre i prezzi dei dispositivi di protezione individuale entro una settimana, e di adottare, insieme al ministero dello Sviluppo digitale, misure per attuare programmi di tracciamento dei contagi. (Res)