Speciale infrastrutture: Diga della rinascita, riprendono i colloqui tra Egitto, Etiopia e Sudan dopo gli attacchi di Trump

- È in un clima non propriamente idilliaco che hanno ripreso i colloqui tripartiti fra Egitto, Etiopia e Sudan sull’annosa questione del riempimento della Grande diga della rinascita (Gerd), la mastodontica infrastruttura che, una volta completata, sarà la più grande dell’Africa con un costo complessivo stimato di 4 miliardi di dollari e una capacità di 6.450 megawatt (Mw) per un volume totale di 74 mila metri cubi. Dopo uno stop di due mesi, la ripresa dei colloqui è stata annunciata questa dal capo dello Stato del Sudafrica e presidente di turno dell’Unione africana, Cyril Ramaphosa, il quale ha fatto sapere che i colloqui riprenderanno in seguito ad “ampie consultazioni” avute con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, il premier etiope Abiy Ahmed e il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok. “Il presidente Ramaphosa accoglie con favore l'impegno delle parti a proseguire i negoziati guidati dallo spirito di cooperazione, buona volontà e compromesso al fine di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile”, si legge nella nota. “La ripresa dei negoziati trilaterali sulla Gerd sotto gli auspici dell'Ua indica una forte volontà politica e l’impegno da parte della leadership delle tre parti coinvolte nei negoziati per la risoluzione pacifica e amichevole della questione Gerd”, ha affermato Ramaphosa, secondo il quale si tratta di una “riaffermazione della fiducia che le parti ripongono in un processo negoziale a guida africana, in linea con la massima panafricana delle soluzioni africane ai problemi africani, uno dei cardini dell'Unione africana”. (Res)