Speciale infrastrutture: Gubitosi (Tim), entro primavera 2021 la prima regione senza digital divide

- Entro il primo trimestre 2021 avremo la prima regione senza digital divide. Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, in un'intervista a "Il Messaggero". "Già a marzo abbiamo deciso che la rete andava ulteriormente rafforzata e ne abbiamo aumentato la capacità. La vera differenza in questi mesi è stata il veloce completamento della fibratura dei cabinet nelle aree bianche, che sono coperte per il 70 per cento: stiamo parlando di non meno di 2.700 comuni", ha spiegato. "Chiudere il digital divide è una questione di volontà e competenze. È dunque più di una scommessa: entro il 2021 questo gap potrà davvero essere chiuso. Dobbiamo impedire che si crei un pericoloso social divide per quanti non hanno ancora accesso alla rete", sottolinea l'ad di Tim. "Sarà determinante anche la grande accelerazione che imprimeremo a inizio 2021 alle connessioni Ftth - ha poi specificato -. In Tim, quando parliamo di Ftth, ci riferiamo alla fibra che arriva effettivamente al cliente. D'altronde lo dice la parola, Fiber to the home. La nostra stima è di una copertura pari a circa il 20 per cento delle linee attive per fine 2020; siamo il primo operatore per questo tipo di copertura". (Rin)