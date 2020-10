Speciale infrastrutture: Gubitosi (Tim), avanti con FiberCop e presidente Sarmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "FiberCop sarà operativa entro il primo trimestre del prossimo anno e accelererà, ad un ritmo mai visto in precedenza in Italia, lo sviluppo della fibra Ftth. Quanto alla sua gestione, posso dire che il presidente sarà Massimo Sarmi, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel nostro settore". Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, in un'intervista a "Il Messaggero". "In termini di qualità e convenienza - ha poi aggiunto - i produttori italiani di fibra sono tra i più competitivi. Inoltre, in una fase cruciale come l'attuale, Tim giudica importante che gli investimenti si estendano, ove possibile, anzitutto alla filiera nazionale", ha spiegato Gubitosi rispondendo al perché i primi fornitori selezionati per FiberCop sono solo italiani. (Rin)