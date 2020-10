Speciale infrastrutture: Gubitosi (Tim), ottimista sul trend nonostante, mai avuto tante risorse in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, "il 2021 sarà migliore" in generale per tutto il settore. In un'intervista a "Il Messaggero", l'ad della principale azienda italiana di telecomunicazioni, sottolinea che per Tim "si sta completando il lavoro di trasformazione del nostro gruppo e ci stiamo abituando a convivere con la pandemia. Inoltre, il settore digitale è al centro delle agende italiana ed europea, basti pensare che il Next generation Eu destina al digitale in Italia 40 miliardi, che si aggiungono ai 2,7 miliardi già stanziati dal governo. Ciò mi rende ottimista sul rispetto degli obiettivi forniti al mercato". Commentando poi la staticità del titolo di Tim nei mercati, Gubitosi ha spiegato: "Il board oggi lavora in piena sintonia, anche grazie al supporto degli azionisti. Quanto al titolo, tutto il settore in Europa è stato penalizzato, penso però che il mercato avrà presto motivi per apprezzare il titolo della nostra società. Generazione di cassa e riduzione del debito continuano a darci soddisfazione, anche grazie ai primi segni di miglioramento del fisso". (Rin)