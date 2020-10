Speciale infrastrutture: Gubitosi (Tim), più peso a cloud e cybersecurity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del Recovery Fund si concentreranno sulla banda larga e la chiusura del digital divide, l'accelerazione del 5G, lo sviluppo dei servizi cloud e dati, lo sviluppo dei servizi IoT e delle tecnologie connesse (blockchain, cybersecurity, AI e data analytics), la promozione delle competenze digitali". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, in un'intervista a "Il Messaggero", parlando delle attività che potranno essere sviluppate con le risorse in arrivo dall'Europa. "Sulle prime quattro si dovrà agire sia sul lato dell'offerta sia della domanda. L'ultimo obiettivo è però a mio avviso il più importante. In assenza di una popolazione in grado di utilizzare le opportunità offerte dalla rete, tutto si rivelerebbe di scarsa portata se non addirittura inutile", ha spiegato l'ad di Tim. (Rin)