Speciale infrastrutture: audizioni su Covid e Tpl e su legge quadro in materia di interporti

- Domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 13.45, la commissione Trasporti svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sullo stato del Trasporto pubblico locale (Tpl) con riferimento all'emergenza sanitaria, e nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Legge quadro in materia di interporti". L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)