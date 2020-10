Cultura: Gallo (M5s), nasce intergruppo parlamentare contro povertà minorile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia in atto e l'emergenza economica che ne sta conseguendo, avranno tra gli effetti più nefasti l'aumento del disagio di tanti bambini già oggi in difficoltà, per i quali l'accesso a cultura e istruzione non è niente affatto scontato. Parliamo di 1,2 milioni di bambini italiani a cui Save The Children stima aggiungersi un altro milione". Lo afferma Luigi Gallo, deputato del Movimento 5 Stelle. "Per unire le forze di buona volontà capaci di affrontare un problema immenso ho creato un intergruppo parlamentare, che ha come obiettivo la riduzione della povertà minorile, che sappiamo essere legata strettamente a quella culturale ed educativa - sottolinea -. Importanti risultati sono già stati ottenuti su questo piano, grazie a una battaglia che porto avanti personalmente in Parlamento: penso alla Carta cultura per le famiglie o al piano nazionale per la promozione della lettura. Altri provvedimenti", prosegue il deputato, "vedranno la luce nei prossimi mesi, come la proposta di legge per un modello di scuole aperte e i patti educativi per affrontare la povertà educativa e culturale coinvolgendo maggiormente Comuni e politiche sociali".(com)