Covid: Mulè (FI), maggioranza divisa, siamo al tutti contro tutti

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, sottolinea che "la maggioranza è divisa, siamo al tutti contro tutti, i disordini sociali aumentano e oltre a condannarne la violenza stigmatizziamo la superficialità con la quale si è arrivati a questo ultimo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) che legifera sulle 'tentazioni' invece che sull'ordine". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "Forza Italia ha subito richiamato l'urgente necessità di far fronte ai mancati introiti delle attività chiuse con un decreto da 20 miliardi: apprendiamo invece che il decreto Ristoro varrà circa 6,8 miliardi. Non bastano, sono pochi se si pensa che da sola la filiera agroalimentare ha denunciato una perdita secca di 3,6 miliardi per un mese di lockdown. Già ad aprile denunciavo il pericolo di tensioni sociali in autunno, già a maggio ricordavamo le perdite di miliardi di euro per interi settori: dalle ferie agli eventi, dallo sport al turismo, dalla ristorazione al 'gioco'. Numeri da recessione - conclude l'esponente di FI - che portano oggi l'Italia sull'orlo della miseria: quello che stiamo vedendo in queste ore è solo l'antipasto se non si interviene con coraggio". (Com)