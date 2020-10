Acea: nuovo piano industriale, crescita 7 per cento annua Ebitda con 1,4 miliardi al 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'area delle infrastrutture energetiche, l'Ebitda al 2024 è previsto in aumento a 402 milioni di euro (+54 milioni rispetto al risultato del 2019) con una crescita media annua nel periodo 2019-2024 del 3 per cento, sostenuto da un piano di investimenti di 1,3 miliardi di euro, con una Rab al 2024 pari a 2,7 miliardi di euro, in crescita di quasi il 22 per cento. Acea intende "rafforzare - continua la nota del gruppo - il proprio ruolo di attore principale nel processo di transizione energetica con progetti di sviluppo che abilitino l’incremento della domanda di energia elettrica e l’integrazione nel sistema di distribuzione della generazione distribuita. Le iniziative che il gruppo intende perseguire in questa area riguardano principalmente l’evoluzione tecnologica della rete, con progetti di digitalizzazione tramite telecontrollo e sistemi di Iot (Internet of things) e l’installazione di smart meter di seconda generazione. Proseguiranno, inoltre, gli investimenti destinati alla resilienza della rete e interventi di potenziamento della stessa". (Rer)