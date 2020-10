Acea: nuovo piano industriale, crescita 7 per cento annua Ebitda con 1,4 miliardi al 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla generazione, Acea prevede a fine piano, un Ebitda di 62 milioni di euro, con una crescita media annua nel 2019-2024 di circa il 7 per cento e investimenti in m&a per un totale di 0,2 miliardi euro. "Il risultato - spiega Acea - beneficerà, nell’arco Piano, del contributo delle nuove iniziative di m&a e dello sviluppo delle iniziative già presenti in portafoglio per 47 mln di euro. Grande impulso verrà dato alla produzione energetica da fonti green a sostegno della decarbonizzazione e della transizione energetica". Acea, infatti, intende "incrementare il proprio portafoglio con circa 747 MW di potenza installata da impianti fotovoltaici a fine 2024, di cui 569 MW greenfield in aree industriali e agricole e 178 MW da operazioni di M&A. La crescita avverrà anche attraverso partnership con partner finanziari in un’ottica di potenziamento del posizionamento nel settore, mantenendo una solida struttura finanziaria. I nuovi impianti, a regime, avranno una produzione di oltre 1,3 TWh annui, pari a circa 600 kt di emissione di Co2 evitata". (Rer)