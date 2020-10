Covid: Rizzetto (Fd'I), sostegno economico per collaboratori sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, che ha presentato un'interrogazione per tutelare i lavoratori dello sport dilettantistico, osserva che "è da irresponsabili chiudere improvvisamente palestre e piscine senza prevedere contestualmente adeguati aiuti economici. Ci sono migliaia di lavoratori dei centri sportivi, tra i quali gli istruttori", prosegue il parlamentare in una nota, "che hanno meno garanzie perché assunti con contratti di collaborazione per i quali può essere disposta anche la riduzione o la sospensione dello stipendio. Per alcuni di loro non può bastare un'indennità integrativa, poiché serve un sostegno economico che sostituisca l'intera retribuzione persa. Fino ad adesso", conclude l'esponente di Fd'I, "abbiamo sentito solo promesse e non adeguate alla situazione di questi lavoratori". (Com)