Acea: nuovo piano industriale, crescita 7 per cento annua Ebitda con 1,4 miliardi al 2024 (5)

- Sul versante commerciale e trading, il gruppo Acea prevede di raggiungere a fine Piano un Ebitda di 123 milioni di euro (+54 milioni rispetto al risultato del 2019), con una crescita media annua nel periodo 2019-2024 del 12 per cento e una customer base di 1,6 milioni di clienti nel mercato libero, con un aumento complessivo della customer base del 17 per cento. "Per quanto riguarda gli aspetti commerciali - precisa la nota di Acea -, le azioni previste nel Piano si concentreranno su una crescita su base nazionale, con particolare riferimento al mercato del centro e sud Italia e con un’accelerazione nell’utilizzo dei canali digitali. Tale spinta avverrà in un contesto commerciale reso più competitivo e sfidante dalla piena liberalizzazione del mercato elettrico attesa a partire dal 2022, un’opportunità per crescere e consolidare il posizionamento nel settore. Contestualmente Acea si concentrerà nell’offerta di 'smart services' per rafforzare la relazione con il cliente attraverso l’offerta di servizi a valore aggiunto, come quelli in ambito di efficienza energetica, e l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali". Il gruppo sottolinea anche che una "grande spinta verrà anche data al segmento dell’e-mobility per il quale al 2024 si prevede di aver installato oltre 2.200 colonnine di ricarica". (Rer)