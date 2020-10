Acea: nuovo piano industriale, crescita 7 per cento annua Ebitda con 1,4 miliardi al 2024 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell'ambiente, l'Ebitda al 2024 è previsto attestarsi a 127 milioni di euro (+75 milioni rispetto al risultato del 2019) con una crescita media annua nel periodo 2019-2022 di circa il 20 per cento, sostenuto da un piano di investimenti di 0,4 miliardi di Euro, di cui 0,2 miliardi di euro in operazioni di m&a. Acea precisa che "la crescita sarà principalmente riconducibile alle azioni di consolidamento delle società acquisite e allo sviluppo di nuove iniziative di m&a che permetteranno di incrementare i volumi di rifiuti trattati dal Gruppo raggiungendo 2,9 milioni di tonnellate trattate nel 2024. Lo sviluppo si concentrerà nel rafforzamento del ciclo della valorizzazione dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo di un’economia circolare, in particolare posizionando il Gruppo come operatore di rilievo nel trattamento e nel riciclo della carta e della plastica". Infine, nel piano sono previste ulteriori iniziative strategiche: "la solidità patrimoniale e finanziaria del gruppo Acea consentirà di cogliere ulteriori opportunità strategiche che possano rafforzare il posizionamento del Gruppo nelle aree di attività in cui è già presente, in linea con i trend del mercato di riferimento. Nel loro complesso tali iniziative strategiche potrebbero ulteriormente supportare la crescita dell’Ebitda per un importo complessivo stimato di 0,2 miliardi di euro". (Rer)