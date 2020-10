Albania: leader opposizione Basha, il premier Rama agisce contro l'Europa e gli interessi nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È auspicabile che la maggioranza di governo in Albania attenda i rilievi della Commissione di Venezia sulle modifiche alla lege elettorale prima di sottoporre nuovamente la riforma al voto del Parlamento", ha affermato il commissario europeo per l'Allargamento Varhelyi. “Lieto che il primo ministro abbia accolto con favore il parere della Commissione di Venezia sulle modifiche costituzionali di luglio”, ha scritto su Twitter Varhelyi. “Sarebbe quindi prudente attendere la sua pronuncia prima della revisione del Parlamento. Attendo con impazienza elezioni libere ed eque nell'aprile 2021”, ha aggiunto il commissario europeo. Anche la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero, ha ribadito l'invito espresso da Varhelyi per attendere il parere della Commissione di Venezia prima di un nuovo voto nel parlamento di Tirana sulla riforma elettorale. (segue) (Alt)