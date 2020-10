Albania: leader opposizione Basha, il premier Rama agisce contro l'Europa e gli interessi nazionali (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Albania ha approvato nelle scorse settimane gli emendamenti alla legge elettorale. Il voto sulla controversa riforma si è svolto nel parlamento di Tirana dopo quattro ore di discussioni, caratterizzate da toni molto accesi tra maggioranza e opposizione. Le modifiche alla legge elettorale sono state approvate con 97 voti in favore, 15 contrari e 5 astenuti. Gli emendamenti votati sono il risultato dell'apertura delle liste e delle modifiche costituzionali adottate lo scorso 30 luglio. Questa riforma pone le basi del sistema elettorale che sarà utilizzato nelle prossime elezioni del 25 aprile 2021. Le modifiche prevedono che la soglia elettorale venga posta all'1 per cento, le liste aperte e preservano la possibilità di coalizioni pre-elettorali. "Nessun piccolo partito nella storia del pluralismo ha portato qualcosa di buono per l'Albania", ha detto in parlamento il premier albanese Edi Rama (Alt)