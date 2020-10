Speciale energia: Egitto, entro fine anno online opportunità di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell'Egitto lancerà entro fine anno un portale per pubblicizzare le opportunità di investimento disponibili nel campo degli idrocarburi. Lo ha reso noto il dicastero dopo una riunione tra il ministro Tarek el Molla e il comitato esecutivo del progetto Exploration and Upstream Gate (Eug), condotto in collaborazione con Schlumberger, la più grande società per servizi petroliferi al mondo. "Questo progetto rappresenta un salto di qualità nei meccanismi di marketing per le opportunità di investimento nel petrolio e nel gas attraverso un portale digitale integrato per l'esplorazione e la produzione delle risorse di idrocarburi", ha detto El Molla. "Il portale includerà tutti i dati tecnici pertinenti a questa attività, lavorerà per massimizzare i valori dei dati disponibili, oltre a pubblicizzarli in tutto il mondo, pe promuoverà le prossime gare d'appalto per sbloccare il potenziale di idrocarburi in aree promettenti", ha aggiunto El Molla, specificando che "tutti i bandi internazionali nel paese saranno offerti attraverso questo portale". (Cae)