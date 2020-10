Speciale energia: Romania, premier Orban annuncia collaborazione con Francia in ambito nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dichiarazione d'intenti in campo nucleare civile firmata da Francia e Romania mira tra l'altro a collaborare con partner strategici nella realizzazione del progetto di costruzione dei reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda. Lo ha detto il primo ministro romeno Ludovic Orban in una dichiarazione presso l'ambasciata romena a Parigi dopo un incontro con l'omologo francese Jean Castex. Nell'accordo si prevede anche di collaborare "per la riparazione, modernizzazione e ristrutturazione del reattore 1 della centrale di Cernavoda, in un quadro ovviamente più ampio con partner strategici". "Un progetto estremamente importante per la politica energetica della Romania", ha detto Orban. Il capo del governo di Bucarest ha precisato che è stato firmato un accordo anche tra Nuclearelectrica e la società francese Orano. (Rob)