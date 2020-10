Speciale energia: Lavrov, costruzione del terminal Gnl è una questione interna della Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di costruzione del terminal Gnl per il gas naturale liquefatto (Gnl) a Veglia (Krk) è una questione strettamente interna della Repubblica di Croazia. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, in un'intervista concessa al quotidiano "Vecernji list". "Il progetto di costruzione del terminale Gnl di Krk è una questione strettamente interna della Repubblica di Croazia. Naturalmente se i colleghi croati ritengono che sia meglio per l'economia del paese acquistare gas liquefatto piuttosto che gas più economico trasportato attraverso un gasdotto", ha detto Lavrov, si tratta di una loro libera scelta. La Russia, ha proseguito il capo della diplomazia di Mosca, rispetta il diritto di ogni paese a determinare autonomamente la propria politica energetica e scegliere le fonti ottimali di approvvigionamento. "Non siamo affatto contro la concorrenza. Tuttavia, una sana ed equa concorrenza si basa sui principi del mercato e non sugli slogan politici della Guerra fredda", ha dichiarato Lavrov. (Seb)