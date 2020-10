Speciale energia: Georgia, governo annuncia piani per estendere fornitura gas naturale ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Georgia continuerà a fornire gas naturale alle aree del paese dove non è ancora disponibile e in tre anni 211 villaggi o 33 mila famiglie avranno accesso al gas naturale. Lo ha annunciato il primo ministro georgiano Giorgi Gakharia, ripreso dal portale "Agenda.ge". L'esecutivo della Georgia ha avviato un piano di gassificazione triennale nel 2019, all'interno del quale 384 villaggi avranno accesso al gas naturale, come ha ricordato il premier. "Ovviamente questo non basta e il governo ha deciso di proseguire il piano di gassificazione con un nuovo programma a seguito del quale altre 211 villaggi riceveranno gas naturale nel 2021-2024. Ciò significa che il 90 per cento della popolazione georgiana avrà accesso al gas naturale", ha detto Gakharia. (Rum)