Speciale energia: arriva JuiceBox di Enel X, nuova stazione ricarica privata sicura, pratica e connessa

- Enel X lancia sul mercato italiano JuiceBox, l’infrastruttura di ricarica privata per veicoli elettrici da installare nei garage e posti auto, sia a casa che in ufficio: le nuove JuiceBox, interamente progettate e sviluppate in Italia, sono realizzate in plastica riciclata, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei principi di economia circolare, e si gestiscono anche da remoto attraverso l’app JuicePass di Enel X. Stando al relativo comunicato stampa, sono due le tipologie di stazioni di ricarica disponibili: JuiceBox Pro e JuiceBox Pro Cellular, entrambe dotate di connettività wifi e bluetooth, mentre la versione Pro Cellular aggiunge la connettività cellulare Lte per garantire la connessione in qualsiasi luogo. Sono disponibili entrambi nella versione con cavo e senza cavo con una potenza fino a 22 chilowatt. Entrambe, prosegue la nota, offrono un’esperienza unica di ricarica, perfetta sia per ambienti commerciali che residenziali: la gamma JuiceBox grazie alla funzionalità di smart charging è in grado di adattare il suo livello di potenza in base alla disponibilità residua del contatore per rispondere al meglio alle necessità dei clienti, ed è dotata di tutte le caratteristiche di sicurezza e connettività che rendono il momento di ricarica un’esperienza semplice e sicura. (Com)