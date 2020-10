Speciale energia: Washington sanziona ministero Petrolio e Nioc per sostegno a forza Quds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni ai danni del ministero del Petrolio, della compagnia petrolifera nazionale (Nioc) e della National Iranian Tanker Company (Nitc) per il sostegno finanziario alla Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran). Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento Usa. Funzionari di alto profilo della Nioc e della Nitc avrebbero lavorato in stretto contatto con Rostam Ghasemi, ex ufficiale della forza Quds ed ex ministro del Petrolio. Le sanzioni riguardano anche persone legate alla Nioc e alla Nitc e aziende sussidiarie. "Il regime in Iran utilizza il settore petrolifero per finanziare le attività destabilizzanti della forza Quds ", ha affermato il segretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. "Il regime iraniano continua a dare la priorità al suo sostegno alle entità terroristiche e al suo programma nucleare rispetto ai bisogni del popolo iraniano", ha aggiunto. (Nys)