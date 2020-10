Milano: Fidanza (Fd'I) su viale dei Mille, in momento drammatico ennesimo sgombero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento drammatico per Milano, e per tutta l'Italia, un gruppo di antagonisti impegna agenti delle forze dell'ordine per sgomberare l'edificio occupato abusivamente venerdì scorso in viale dei Mille dal centro sociale Galipettes". Così in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta lo sgombero in viale dei Mille 40. "È assurdo - prosegue Fidanza - che in città si ripetano ancora questi episodi, con il silenzio complice della giunta di centrosinistra. La polizia in questo momento avrebbe cose molto più importanti delle quali preoccuparsi, invece è costretta a liberare l'ennesimo spazio occupato, proprio come successo qualche settimana fa con l'ex asilo di via Verro". "Adesso ci aspettiamo che i responsabili siano puniti. I milanesi non possono più tollerare l'impunità della quale godono i professionisti delle occupazioni a causa di questa amministrazione", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. (com)