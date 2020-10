Germania-Italia: sottosegretario Esteri Di Stefano domani a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano sarà in visita a Berlino nella giornata di domani, 28 ottobre, per incontri dedicati all'economia. È quanto rende noto l'ambasciata d'Italia nella capitale tedesca. In particolare, Di Stefano avrà un colloquio su internazionalizzazione, fiere, questioni aerospaziali, start-up e progetti di comune interesse europeo con il sottosegretario all'Economia e all'Energia tedesco, Ulrich Nussbaum. L'esponente del Movimento 5 stelle (M5S) incontrerà anche il direttore generale dell'Associazione del settore fieristico tedesco (Auma), Joern Holtmeier. Di Stefano avrà, infine, un colloquio con il vicedirettore generale della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Holger Loesch, dedicato a spazio, idrogeno e cloud, nonché ai rapporti tra l'associazione e Confindustria. (Geb)