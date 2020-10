Polonia: deputato maggioranza chiede dimissioni presidente minoranza tedesca di Danzica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'associazione della minoranza tedesca di Danzica, Roland Hau, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una domanda in cui chiede agli abitanti della città polacca sul Mar Baltico se vogliono ancora subire "la supremazia di Varsavia". Una frase che si riferisce alla recente sentenza del Tribunale costituzionale polacco che ha negato il diritto all'aborto, pronuncia che ha scatenato violente proteste contro il governo in tutta la Polonia. "Questa dichiarazione è un invito a staccare Danzica dalla Polonia", ha commentato Kacper Plazynski deputato del PiS, il partito polacco di maggioranza. "Questa domanda rimarrà solo per 24 ore sul mio profilo. Guardando ciò che sta accadendo in Polonia mi sorge spontanea una domanda a tutti voi: davvero, in un patriottismo acritico, volete ancora la supremazia di Varsavia, e più precisamente del suo distretto di Zoliborz, sul nostro comune Danzica?", ha scritto Hau riferendosi alla casa di residenza del vicepremier, capo del PiS, Jaroslaw Kaczynski che abita nel quartiere di Zoliborz della capitale polacca. (segue) (Vap)