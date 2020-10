Tanzania: proteste, polizia nega uccisione di tre manifestanti a Zanzibar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nelle scorse settimane la Commissione elettorale di Zanzibar aveva vietato ad Hamad di fare campagna elettorale per una durata di cinque giorni dopo essere stato accusato da un partito rivale, Demokrasia Makini, di violazione delle norme elettorali. Hamad è il secondo candidato dell'opposizione nell’arcipelago semi-indipendente ad essere escluso dalla campagna elettorale. In precedenza era stata la volta di Tundu Lissu, candidato del principale partito di opposizione della Tanzania, Chadema, escluso dalla campagna per sette giorni. La vigilia del voto è stata segnata da episodi di tensione e violenza nell’arcipelago semi-autonomo, dove nei giorni scorsi la polizia è stata costretta a usare gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere i manifestanti che tentavano di occupare i seggi elettorali. (segue) (Res)