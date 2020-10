Napoli: al via raccolta rifiuti porta a porta a Scampia e Secondigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito delle attività di implementazione della Raccolta Differenziata a Napoli, Asia sta procedendo con l'attivazione del Porta a Porta a 5 frazioni per le utenze di Via Napoli Roma Verso Scampia e Traverse nei quartieri di Scampia e Secondigliano". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli: "In particolare le strade e le traverse interessate dal nuovo Porta a Porta sono, in ordine alfabetico: Cupa Aria Nova, Cupa Vicinale dell'Arco, Strada Comunale Cupa dell'Arco, Traversa Aspromonte, Traversa Privata Prima Ippolito, Traversa Privata Seconda Ippolito, Traversa Privata Terza Ippolito, Traversa Quarta Aria Nova, Traversa Quarta Limitone di Arzano, Traversa Quinta Aria Nova, Traversa Roma verso Scampia, Traversa Terza Aria Nova, Traversa Terza Bis Aria Nova, Via Aspromonte, Via Comunale Limitone di Arzano, Via Etna, Via Monte Rosa, Via Privata detta Ricci, Via Privata Raffaele Barbato, Via Privata Sacra e Via Roma Verso Scampia". (Ren)