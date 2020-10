Somalia: nuovamente attaccata dai jihadisti la base militare di Taabta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una base militare delle Forze di difesa keniote (Kdf) situata nel villaggio di Taabta, nella regione del Basso Giuba, è stata attaccata da al Shabaab. Lo riferisce su Twitter il Centro africano di strategia, intelligence e sicurezza (Asics), precisando che la base è stata attaccata nel pomeriggio di ieri e che all'incursione dei miliziani sono seguiti scontri a fuoco con l'esercito. Non si conosce il bilancio delle vittime. Non è la prima volta che la base di Taabta è presa di mira dai jihadisti: come quella di Abdalla Birole, anch'essa situata nella regione, questa base operativa è infatti considerata fondamentale nelle operazioni delle Kdf, che dal 2012 sono entrate a far parte delle forze della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). (Res)