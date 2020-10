Roma: assessore Sport, tifosi interessati a progetto stadio Flaminio ma Lotito no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho parlato spesso con il presidente della Lazio Claudio Lotito, ma il presidente ci ha spiegato che non entra nei progetti di sviluppo del S.S. Lazio non è compatibile con la loro idea di sviluppo della società. Molti tifosi ci hanno scritto, ma purtroppo questa è la situazione”. Lo ha detto l’assessore allo Sport di Roma Capitale Daniele Frongia durante una conferenza stampa in Campidoglio sullo stadio Flaminio. (Rer)