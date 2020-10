Imprese: Fondazione Leonardo e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli presentano Tempi Moderni 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempi Moderni 2030 è l'iniziativa a cura di Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: un percorso in tre tappe (Genova, Napoli e Taranto) per immaginare, di fronte alle sfide della pandemia, nuovi possibili percorsi di sviluppo. Stando al relativo comunicato stampa, le tre città scelte rappresentano la cartina tornasole dei problemi aperti dalla progressiva scomparsa dell'Italia industriale: la ricostruzione dopo la pandemia, se governata in maniera efficace, può infatti offrire risposte positive alla desertificazione industriale, favorendo una rigenerazione delle economie che passa attraverso l'innovazione tecnologica e una riconversione produttiva in un'ottica di sostenibilità. Si partirà da Genova giovedì 29 ottobre alle 17:30, con il primo incontro realizzato in collaborazione con Fondazione Ansaldo intitolato “Le onde dello sviluppo”: al centro della discussione le infrastrutture, il digitale e l’apertura internazionale come volano per consentirà al capoluogo ligure di cavalcare nuovamente le onde dello sviluppo. All’appuntamento interverrà da remoto Marcel van der Linden dell’Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam, in dialogo con Giovanna Rosso del Brenna dell’università degli studi di Genova. Parteciperanno anche il sindaco Marco Bucci, il chief technology and information officer Roberto Cingolani, e il presidente del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini. L'incontro sarà trasmesso in streaming dall'archivio di Stato di Genova, sarà visibile sui canali social e sul sito di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, di Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine e di Fondazione Ansaldo. (Com)